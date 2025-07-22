Доходы консолидированного бюджета России превысили 29,6 трлн рублей к маю 2025 года

За пять месяцев 2025 года поступления выросли на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года

Фото: Артем Дергунов

В мае 2025 года совокупные доходы консолидированного бюджета России с учетом государственных внебюджетных фондов достигли 29,64 трлн рублей, увеличившись на 21,5% по сравнению с апрелем и на 6,6% по отношению к маю 2024 года, следует из данных Федерального казначейства.

Федеральный бюджет в мае составил 14,74 трлн рублей, что на 20% больше апрельских 12,28 трлн и на 3,2% выше мая прошлого года (14,29 трлн). За пять месяцев текущего года федеральные поступления превысили 42,67 трлн рублей против 39,31 трлн за январь — май 202 года, обеспечив рост на 8,6%.

Доходы государственных внебюджетных фондов в мае составили 8,56 трлн рублей, опередив прошлогодние 7,70 трлн на 11,3%. Бюджеты территориальных фондов получили 1,62 трлн рублей, показав прирост на 17,9% к маю 2024-го.

Консолидированные бюджеты субъектов федерации собрали 9,95 трлн рублей в мае, что на 7,9% больше, чем годом ранее (9,22 трлн). За пять месяцев 2025 года общие доходы бюджета с фондами достигли 29,64 трлн рублей против 27,82 трлн за тот же период 2024 года.

Артем Гафаров