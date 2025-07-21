В Казани назвали самые популярные игровые жанры

Фото: Динар Фатыхов

Магазин приложений RuStore поделился данными о самых популярных играх и жанрах в Казани за июнь 2025 года. В этом месяце пользователи активно выбирали симуляторы, головоломки, RPG и экшены.

Симуляторы стали лидерами по скачиваниям, составив 12% всех установок. На втором месте оказались головоломки с 10%, где особенно выделилась игра «Сокровища Пиратов — Три в Ряд». Третью позицию заняли RPG, которые собрали 9,7% скачиваний, среди них пользователи чаще всего выбирали BLACK RUSSIA и Legends Reborn.

Экшены заняли четвертое место с 9% загрузок, а самой популярной игрой в этом жанре стала Tanks Blitz. Казуальные игры получили 8,9% установок, шутеры — 8%, а стратегические игры — 7,5%. Среди последних чаще всего загружали Doomsday: Last Survivors. Аркады и настольные игры набрали 7% и 6% соответственно.

Напомним, что в России появится отечественная игровая консоль.



Анастасия Фартыгина