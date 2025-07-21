Житель Ближнего Востока попался на недекларированном грузе в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в аэропорту Казани произошел инцидент с жителем Ближнего Востока, который попытался ввезти незадекларированные металлические изделия, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Пассажир прибыл на рейсе из Шарджи (ОАЭ) и при таможенном контроле был задержан с 2000 штук деталей для швейного оборудования весом около 20 кг.

На изделиях не оказалось маркировки, а каждая деталь была покрыта маслом. Молодой человек заявил, что груз не принадлежит ему, а был передан для доставки в один из городов Поволжья.

В результате недекларирования товара, подлежащего обязательному оформлению, таможенные сотрудники возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ. Товар был изъят, и сейчас ведется административное расследование.

Напомним, что Татарстанская таможня пополнила федеральный бюджет на 2,5 млрд рублей утилизационным сбором.



Анастасия Фартыгина