Figma выходит на IPO с оценкой в $13,65 млрд

Компания планирует привлечь до $1,03 млрд, продавая почти 37 млн акций по $25–28, после срыва сделки с Adobe

Figma, популярная платформа для дизайна интерфейсов, начала процедуру публичного размещения акций в США с целевой оценкой в $13,65 млрд и планируемым привлечением до $1,03 млрд. Компания предлагает около 37 млн акций по цене $25—28 за штуку в ожидании дебюта на Нью‑Йоркской фондовой бирже. Это станет значимым событием после срыва ее сделки с Adobe стоимостью $20 млрд из‑за антимонопольных рисков в Европе и Великобритании.

Сейчас на рынке IPO наблюдается активизация: после успешного выхода таких компаний, как Circle, Figma надеется привлечь внимание инвесторов к сегменту технологических стартапов. В основе ее бизнеса — облачные сервисы, позволяющие совместно разрабатывать интерфейсы, заказчиками выступают крупные компании вроде ServiceNow, Workday и SAP. В первом квартале 2025 года выручка выросла на 46%, а чистая прибыль утроилась, достигнув заметных показателей.

Инвесторы также обращают внимание на криптоаспект: Figma вложила около $70 млн в биткоин ETF Bitwise и планирует дополнительно инвестировать еще $30 млн. CEO Dylan Field заявил о готовности к смелым стратегическим решениям, включая возможные крупные приобретения. Основными андеррайтерами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co и JPMorgan.

В случае успешного дебюта Figma по тикеру FIG станет одним из крупнейших технологических IPO 2025 года и укрепит тенденцию роста рынка публичных размещений акций. Успех станет важным сигналом для других технологических стартапов, особенно работающих с AI и облачными решениями.

Артем Гафаров