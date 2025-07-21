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Первая премия «Технологии Добра» от Совкомбанка наградит лучшие технологические решения для общества

16:30, 21.07.2025
Первая премия «Технологии Добра» от Совкомбанка наградит лучшие технологические решения для общества
Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Стартовал прием заявок на премию «Технологии Добра»(18+), которая впервые в этом году отметит проекты и людей, создающих позитивные изменения в обществе с помощью технологий. Премия станет ежегодной поддержкой для тех, кто внедряет инновации ради повышения качества жизни и решения значимых социальных проблем. Организаторами премии выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд «Сколково») в рамках одноименного форума.

Кто может участвовать?

  • НКО, внедряющие технологии в свою работу;
  • Компании и стартапы, разрабатывающие цифровые решения для социального сектора;
  • Эксперты и амбассадоры, продвигающие технологические преобразования в НКО.

Номинации:

  • Вдохновляющее партнерство — за лучшую коллаборацию с технологическим и социальным эффектом;
  • Технологический партнер НКО — бизнес, помогающий НКО цифровизироваться;
  • Открытое решение — НКО, создавшие и распространяющие полезные ИТ-инструменты;
  • Амбассадор технологий — личный вклад в цифровую трансформацию сектора;
  • Цифровой старт — прорывные первые шаги НКО в технологиях.

Специальные награды:

  • «Добрый приз» — от команды «Технологии Добра» для самого душевного и неравнодушного фонда, человека или партнера;
  • «Перспективное решение» — от Sk Финтех Хаб для инновационного проекта.

Почему стоит участвовать?

  • Презентация проекта перед экспертами и аудиторией форума;
  • Новые партнерства с лидерами рынка;
  • Признание на одной из главных площадок социальных технологий.

Этапы премии:

  • 21 июля — 15 сентября — подача заявок;
  • 15—30 сентября — оценка проектов;
  • 1 октября — 1 ноября — голосование жюри и народное голосование;
  • 19 ноября — торжественное награждение в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн.

Жюри — ведущие эксперты из сферы технологий, бизнеса и НКО, которые оценят не только результат, но и потенциал проектов.

Награждение победителей пройдет 19 ноября в Москве в рамках одного из главных событий года, посвященного технологиям в социальной сфере, — Форума «Технологии Добра», который объединяет НКО, IT-компании, бизнес и государство.

Подать заявку на участие в премии можно по ссылке.

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