Первая премия «Технологии Добра» от Совкомбанка наградит лучшие технологические решения для общества

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Стартовал прием заявок на премию «Технологии Добра»(18+), которая впервые в этом году отметит проекты и людей, создающих позитивные изменения в обществе с помощью технологий. Премия станет ежегодной поддержкой для тех, кто внедряет инновации ради повышения качества жизни и решения значимых социальных проблем. Организаторами премии выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд «Сколково») в рамках одноименного форума.

Кто может участвовать?

НКО, внедряющие технологии в свою работу;

Компании и стартапы, разрабатывающие цифровые решения для социального сектора;

Эксперты и амбассадоры, продвигающие технологические преобразования в НКО.

Номинации:

Вдохновляющее партнерство — за лучшую коллаборацию с технологическим и социальным эффектом;

Технологический партнер НКО — бизнес, помогающий НКО цифровизироваться;

Открытое решение — НКО, создавшие и распространяющие полезные ИТ-инструменты;

Амбассадор технологий — личный вклад в цифровую трансформацию сектора;

Цифровой старт — прорывные первые шаги НКО в технологиях.

Специальные награды:

«Добрый приз» — от команды «Технологии Добра» для самого душевного и неравнодушного фонда, человека или партнера;

«Перспективное решение» — от Sk Финтех Хаб для инновационного проекта.

Почему стоит участвовать?

Презентация проекта перед экспертами и аудиторией форума;

Новые партнерства с лидерами рынка;

Признание на одной из главных площадок социальных технологий.

Этапы премии:

21 июля — 15 сентября — подача заявок;

15—30 сентября — оценка проектов;

1 октября — 1 ноября — голосование жюри и народное голосование;

19 ноября — торжественное награждение в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн.

Жюри — ведущие эксперты из сферы технологий, бизнеса и НКО, которые оценят не только результат, но и потенциал проектов.

Награждение победителей пройдет 19 ноября в Москве в рамках одного из главных событий года, посвященного технологиям в социальной сфере, — Форума «Технологии Добра», который объединяет НКО, IT-компании, бизнес и государство.

Подать заявку на участие в премии можно по ссылке.

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