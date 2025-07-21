Первая премия «Технологии Добра» от Совкомбанка наградит лучшие технологические решения для общества
Стартовал прием заявок на премию «Технологии Добра»(18+), которая впервые в этом году отметит проекты и людей, создающих позитивные изменения в обществе с помощью технологий. Премия станет ежегодной поддержкой для тех, кто внедряет инновации ради повышения качества жизни и решения значимых социальных проблем. Организаторами премии выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд «Сколково») в рамках одноименного форума.
Кто может участвовать?
- НКО, внедряющие технологии в свою работу;
- Компании и стартапы, разрабатывающие цифровые решения для социального сектора;
- Эксперты и амбассадоры, продвигающие технологические преобразования в НКО.
Номинации:
- Вдохновляющее партнерство — за лучшую коллаборацию с технологическим и социальным эффектом;
- Технологический партнер НКО — бизнес, помогающий НКО цифровизироваться;
- Открытое решение — НКО, создавшие и распространяющие полезные ИТ-инструменты;
- Амбассадор технологий — личный вклад в цифровую трансформацию сектора;
- Цифровой старт — прорывные первые шаги НКО в технологиях.
Специальные награды:
- «Добрый приз» — от команды «Технологии Добра» для самого душевного и неравнодушного фонда, человека или партнера;
- «Перспективное решение» — от Sk Финтех Хаб для инновационного проекта.
Почему стоит участвовать?
- Презентация проекта перед экспертами и аудиторией форума;
- Новые партнерства с лидерами рынка;
- Признание на одной из главных площадок социальных технологий.
Этапы премии:
- 21 июля — 15 сентября — подача заявок;
- 15—30 сентября — оценка проектов;
- 1 октября — 1 ноября — голосование жюри и народное голосование;
- 19 ноября — торжественное награждение в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн.
Жюри — ведущие эксперты из сферы технологий, бизнеса и НКО, которые оценят не только результат, но и потенциал проектов.
Награждение победителей пройдет 19 ноября в Москве в рамках одного из главных событий года, посвященного технологиям в социальной сфере, — Форума «Технологии Добра», который объединяет НКО, IT-компании, бизнес и государство.
Подать заявку на участие в премии можно по ссылке.
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