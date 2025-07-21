Депутат Госдумы Нилов: сотрудников офиса можно переводить на удаленку в непогоду

Это позволит не перегружать транспортную инфраструктуру, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов

При значительных ухудшениях погодных условий можно переводить на удаленную работу офисных сотрудников, которые могут выполнять работу из дома. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что это будет удобно сотрудникам, работодателям, а заболевших сотрудников, например, избавит от необходимости брать больничный. Депутат напомнил, что практика удаленной работы активно применялась во время пандемии коронавируса.



— Поэтому, если можно было бы это сделать, ну почему не помочь всему обществу снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, дать возможность людям выполнять удаленно все необходимое, при этом не снижая заработки, с одной стороны, и с другой стороны, не нарушая каких-либо рабочих обязанностей. Например, юрист, который может дома работать с компьютером и нет необходимости именно сегодня находиться на работе, — сообщил Ярослав Нилов в разговоре с «Реальным временем».

Ранее сообщалось, что при поднятии температуры в офисе выше +30 градусов в жаркую погоду рабочий день должен быть сокращен на четыре часа.

Дарья Сайфиева