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Депутат Госдумы Нилов: сотрудников офиса можно переводить на удаленку в непогоду

14:30, 21.07.2025

Это позволит не перегружать транспортную инфраструктуру, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов

Депутат Госдумы Нилов: сотрудников офиса можно переводить на удаленку в непогоду
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

При значительных ухудшениях погодных условий можно переводить на удаленную работу офисных сотрудников, которые могут выполнять работу из дома. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что это будет удобно сотрудникам, работодателям, а заболевших сотрудников, например, избавит от необходимости брать больничный. Депутат напомнил, что практика удаленной работы активно применялась во время пандемии коронавируса.

— Поэтому, если можно было бы это сделать, ну почему не помочь всему обществу снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, дать возможность людям выполнять удаленно все необходимое, при этом не снижая заработки, с одной стороны, и с другой стороны, не нарушая каких-либо рабочих обязанностей. Например, юрист, который может дома работать с компьютером и нет необходимости именно сегодня находиться на работе, — сообщил Ярослав Нилов в разговоре с «Реальным временем».

Ранее сообщалось, что при поднятии температуры в офисе выше +30 градусов в жаркую погоду рабочий день должен быть сокращен на четыре часа.

Дарья Сайфиева

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