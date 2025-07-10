Роспотребнадзор советует сокращать время работы при температуре +28 в офисе

Если помещение прогреется до +30 градусов — работу следует сократить на 4 часа, сообщили в ведомстве

Фото: Артем Дергунов

Если температура в офисе при отсутствии кондиционера достигает +28 и выше, то рабочий день сотрудников должен быть сокращен на час. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

При прогреве помещения до +29 градусов — рабочее время рекомендуют сократить на два часа, а при +30 и выше — на четыре.

При наличии кондиционера температуру следует поддерживать на уровне +24—25.

Работа при температуре воздуха более +32,5 опасна для здоровья. Проведение работ на открытом воздухе в жаркое время не желательно для сотрудников.

Как отметили в Роспотребнадзоре, жаркая погода приводит к заметному ухудшению эффективности труда.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в республике 10 июля воздух прогреется до +34 градусов.

Дарья Сайфиева