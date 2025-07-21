Пенсии в Татарстане отстают от средних по России в 2025 году

Регион показывает рост выплат, но не догоняет общероссийский уровень

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году средняя пенсия в Татарстане остается ниже общероссийского уровня. По данным на июнь, пенсионеры в республике получают около 23,2 тысячи рублей, тогда как средняя пенсия по России достигла 23,5 тысячи, следует из данных Соцфонда России. В Приволжском федеральном округе Татарстан опережает такие регионы, как Чувашия (21,9 тысячи) и Саратовская область (21,4 тысячи), но уступает Удмуртии (23,4 тысячи).

В 2021 году средняя пенсия в Татарстане составляла около 15,5 тысячи рублей, что также было ниже среднероссийского показателя в 15,8 тысячи рублей. За четыре года пенсии в республике выросли почти на 50%, демонстрируя устойчивую динамику. Например, с января по июнь 2025 года выплаты увеличились с 23 тысяч рублей до 23,2 тысячи, но разрыв с общероссийским уровнем сохраняется.

Больше общероссийских пенсии в Татарстане получают только работающие пенсионеры: 21,5 тысячи в республике против 21,1 тысячи в России и 20,4 тысячи в ПФО. Устойчиво выйти на уровень выше среднероссийского Татарстану получилось совсем недавно — в феврале — марте 2023 года.

Неработающие пенсионеры в Татарстане номинально получают больше — 23,6 тысячи рублей. Это выше среднего уровня по ПФО (23,1 тысячи), но меньше показателя по России (24 тысячи). Лидером по размеру пенсий неработающих пенсионеров в ПФО является Пермский край (24 тысячи). С минимальным отставанием следом идут Нижегородская (23,9 тысячи) и Самарская (23,85 тысячи) области.

Артем Гафаров