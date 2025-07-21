В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Он действовал с 04.46 утра
На территории Татарстана в 09.42 снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Ограничения действовали с 04.46.
Информации о приостановлении работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации на момент написания новости не поступало.
«Реальное время» ранее сообщало, что аналогичные ограничения вводятся в Татарстане несколько дней подряд — 19, 20 и 21 июля.
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