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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

09:45, 21.07.2025

Он действовал с 04.46 утра

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Татарстана в 09.42 снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Ограничения действовали с 04.46.

Информации о приостановлении работы республиканских аэропортов со стороны Росавиации на момент написания новости не поступало.

«Реальное время» ранее сообщало, что аналогичные ограничения вводятся в Татарстане несколько дней подряд — 19, 20 и 21 июля.

Дарья Сайфиева

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