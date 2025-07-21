На станции Ометьево в Казани мужчина погиб, попав под пассажирский поезд

Организована доследственная проверка по нарушению ПДД

Фото: предоставлено Центральным МСУТ СКР

В Татарстане выясняю обстоятельства ДТП на железной дороге на станции Ометьево, где мужчина скончался после наезда поезда. Об этом сообщает пресс-служба МСУТ СК России.

По предварительным данным, ночью 21 июля 2025 года на станции пассажирский поезд, следовавший по маршруту Ижевск-Анапа сбил местного жителя. От полученных травм он скончался.

Казанским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).





Дарья Сайфиева