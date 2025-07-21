Вузы Татарстана на иностранных студентах заработали 3,8 млрд рублей в 2023 году

По показателю доходности от обучения иностранцев Татарстан обогнал учебные заведения в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

В 2023 году университеты Татарстана по доходам от обучения иностранных студентов нарастили выручку от 3,8 млрд рублей и обогнали вузы Санкт-Петербурга по этому показателю. Об этом сообщают «Ведомости».

Как следует из данных отчетности вузов, в Татарстане больше всего выросла выручка от договоров на обучение иностранцев по программам бакалавриата.

На них в 2023 году вузы заработали 1,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Специалитет и магистратура принесли татарстанским учебным заведениям еще 1,4 млрд рублей.

Чаще всего в магистратуру в Татарстане принимали студентов из Китая, Туркменистана и Узбекистана. Наиболее востребованы для них оказались факультеты, связанные с математикой, компьютерами, нефтегазовым делом, экономикой и менеджментом.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести новую категорию дипломных проектов для студентов вузов.



Дарья Сайфиева