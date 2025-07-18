В Госдуме предложили новый вид дипломных работ

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести новую категорию дипломных проектов для студентов вузов — социально ориентированные стартапы. Об этом пишет РИА «Новости».

Предложение предусматривает возможность коллективной защиты таких проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем. Согласно предложенной модели, студенты смогут работать над проектом в группах, самостоятельно выбирая тематику, исходя из ее практической значимости. Выбранная тема должна быть согласована с научным руководителем и утверждена руководителем образовательной программы.

Предполагается, что выпускная квалификационная работа будет состоять из общей части (презентация, лист верификации) и индивидуального задания (не менее 50 страниц текста). Оценка будет проводиться с учетом вклада каждого участника, на основе отзыва научного руководителя и процедуры рецензирования.

Защита бизнес-проекта будет включать совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов. Экзаменационная комиссия оценит ответы студентов на заданные вопросы, итоговые оценки будут выставлены каждому участнику индивидуально.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лантратова отметила, что развитие предпринимательских компетенций у студентов вузов является стратегически важной задачей, способствующей повышению их конкурентоспособности, созданию новых рабочих мест и формированию инновационной экономики. Она также указала на успешный опыт программы «Стартап как диплом», в рамках которой было разработано 385 бизнес-проектов, из которых 252 были успешно реализованы.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане выделено более 23,1 тыс. бюджетных мест в 45 вузах, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. В 2024 году было 22 тыс. мест, а в 2023-м — 21,1 тысячи.



Рената Валеева