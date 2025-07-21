За ночь ПВО уничтожили 74 беспилотника над регионами России
Больше всего БПЛА сбили по направлению к Москве
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
23 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву.
В Курской области сбито 14 беспилотников, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, по 10 дронов в Брянской и Калужской областях. Еще 4 БПЛА — над территорией Тульской области и один беспилотник в Липецкой области.
Ранее сообщалось, что в Татарстане третий день подряд вводится режим беспилотной опасности.
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