Тренер «Пари НН» Шпилевский о матче в Казани: проигрышем «Краснодару» можно гордиться

Он отметил, что команда фантастически играла против действующего чемпиона РПЛ

Фото: Артем Дергунов

«Пари НН» может только гордиться сегодняшним проигрышем действующему чемпиону РПЛ «Краснодару» в Казани. Об этом корреспонденту «Реального времени» заявил тренер нижегородского клуба Алексей Шпилевский.

— Мы фантастически играли против чемпиона страны. Состав, который вылетел в ФНЛ, дал «Краснодару» не только бой, а где‑то даже превзошел. Ребята могут гордиться, — сказал он.

Игра в Казани закончилась победой краснодарской команды со счетом 3:0.

Комментировать игру «Краснодара» тренер «Пари НН» отказался. Ранее гендиректор клуба Давид Мелик‑Гусейнов отметил, что в будущем команда Нижнего Новгорода может вновь арендовать стадион «Ак Барс Арена» в Казани.

Напомним, «Краснодар» действующий чемпион Российской премьер-лиги.

Дарья Сайфиева