Путин поздравил работников предприятий России с Днем металлурга

Он обратил внимание, что сегодня металлургические предприятия повышают конкурентоспособность отечественной продукции

Президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и ученых — всех, кто работает в отрасли, — по праву пользуется почётом и уважением, — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что сегодня металлургические предприятия модернизируются и повышают конкурентоспособность отечественной продукции, выходят на новые рынки сбыта.

Ранее министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко отметил, что работники металлургических предприятий республики снабжают сырьем предприятия оборонной отрасли, что очень важно для национальной безопасности.

Дарья Сайфиева