Коробченко поздравил работников металлургической отрасли Татарстана с профессиональным праздником

Предприятия, которые работают Татарстане снабжают сырьем предприятия оборонной отрасли России, отметил он

Фото: Динар Фатыхов

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли республики с Днем металлурга. Об этом сообщает Минпромторг РТ.

Благодаря профессионализму и стремлению к развитию отрасль уверенно движется вперед, внедряя современные технологии и повышая производственные показатели, отметил министр.

Предприятия, которые работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Кукморе снабжают сырьем предприятия оборонной отрасли, что очень важно для национальной безопасности.

Согласно отчету Минпромторга республики, Татарстан стал самым эффективным регионом России в сфере промышленности.



Дарья Сайфиева