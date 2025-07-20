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Коробченко поздравил работников металлургической отрасли Татарстана с профессиональным праздником

15:16, 20.07.2025

Предприятия, которые работают Татарстане снабжают сырьем предприятия оборонной отрасли России, отметил он

Коробченко поздравил работников металлургической отрасли Татарстана с профессиональным праздником
Фото: Динар Фатыхов

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли республики с Днем металлурга. Об этом сообщает Минпромторг РТ.

Благодаря профессионализму и стремлению к развитию отрасль уверенно движется вперед, внедряя современные технологии и повышая производственные показатели, отметил министр.

Предприятия, которые работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Кукморе снабжают сырьем предприятия оборонной отрасли, что очень важно для национальной безопасности.

Согласно отчету Минпромторга республики, Татарстан стал самым эффективным регионом России в сфере промышленности.

Дарья Сайфиева

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