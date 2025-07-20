Путин: России нужно развивать свои отрасли, а не закупать все за границей

Он объяснил, что по этой причине не согласился с тем, чтобы закупать автомобили и Россия начала развивать автопром

Россия потеряет свою конкурентоспособность и суверенитет, если не станет заниматься развитием собственных отраслей, а будет закупать все за границей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

— Если мы говорим о каком-то, если не технологическом лидерстве, а мы должны говорить именно об этом, то мы должны говорить о технологической независимости. Если мы будем все покупать за нефть и газ — а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, — то тогда Россия пусть утратит свою конкурентную способность, а за ней — суверенитет, — сказал глава государства.

Он также объяснил, что именно по этой причине не согласился с тем, чтобы закупать автомобили за границей и Россия начала развивать свой автопром.

Ранее правительство России под руководством Михаила Мишустина приняло постановление, отдающее приоритет экологичному транспорту при государственных и муниципальных закупках.

Дарья Сайфиева