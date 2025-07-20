Wildberries с начала 2025 года заработал 1,5 млрд рублей на игрушках Лабубу

В мае продажи увеличились на 4700% по сравнению с апрелем

С начала 2025 года объем продаж кукол-брелоков Лабубу на Wildberries превысил 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Игрушки Лабубу продаются на Wildberries уже довольно давно, но особый спрос на них появился в мае 2025 года, когда, по сравнению с апрелем, продажи выросли на 4700%.

Ранее китайская компания Pop Mart, производитель популярных игрушек Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу», чтобы избежать подделок. По данным шанхайской таможни, в первой половине текущего года инспекторы изъяли 63 тысячи товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.

Также Pop Mart намерен зарегистрировать в России товарный знак Labubu.



Дарья Сайфиева