Производитель игрушек Лабубу пытается запатентовать название «Лафуфу» для подделок

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Китайская компания Pop Mart, производитель популярных игрушек Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу». Это название, обыгрывающее словосочетание fake Labubu («ненастоящая Лабубу»), придумали интернет-пользователи для обозначения подделок Лабубу, пишет ТАСС.

Лафуфу, как правило, отличаются более грубой работой и низкой ценой по сравнению с оригинальными игрушками. Их разновидности весьма разнообразны: от четвероногих робопсов до кукол с перекошенными лицами и отсутствующими частями тела.

Однако, по мнению поклонников, именно эти недостатки придают каждой кукле своеобразное очарование, сделав «уродство» Лафуфу вирусным и превратив его в самостоятельное явление субкультуры.

По словам юриста компании Hunan Guochu, регистрация товарного знака «Лафуфу» является превентивным шагом, направленным на защиту от злонамеренного использования бренда.

По данным шанхайской таможни, в первой половине текущего года инспекторы изъяли 63 тысячи товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.

Также Pop Mart намерен зарегистрировать в России товарный знак Labubu.

Рената Валеева