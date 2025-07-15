Производитель игрушек Лабубу пытается запатентовать название «Лафуфу» для подделок
Китайская компания Pop Mart, производитель популярных игрушек Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака «Лафуфу». Это название, обыгрывающее словосочетание fake Labubu («ненастоящая Лабубу»), придумали интернет-пользователи для обозначения подделок Лабубу, пишет ТАСС.
Лафуфу, как правило, отличаются более грубой работой и низкой ценой по сравнению с оригинальными игрушками. Их разновидности весьма разнообразны: от четвероногих робопсов до кукол с перекошенными лицами и отсутствующими частями тела.
Однако, по мнению поклонников, именно эти недостатки придают каждой кукле своеобразное очарование, сделав «уродство» Лафуфу вирусным и превратив его в самостоятельное явление субкультуры.
По словам юриста компании Hunan Guochu, регистрация товарного знака «Лафуфу» является превентивным шагом, направленным на защиту от злонамеренного использования бренда.
По данным шанхайской таможни, в первой половине текущего года инспекторы изъяли 63 тысячи товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.
Также Pop Mart намерен зарегистрировать в России товарный знак Labubu.
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