Экипаж Шибалова из «КАМАЗ-мастер» выиграл седьмой этап «Шелкового пути»

Экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Этап, включавший спецучасток протяженностью 299,60 км, проходил по маршруту Баянхонгор — Алтай в Монголии.

Шибалов преодолел дистанцию за 2 часа 28 минут 50 секунд. Следом за ним финишировали еще два экипажа «КАМАЗ-мастер»: под управлением пятикратного и действующего победителя ралли Дмитрия Сотникова (отставание — 18 секунд) и Эдуарда Николаева (+1.15).

Благодаря победе на седьмом этапе экипаж Антона Шибалова вышел на первую строчку в общем зачете грузовиков, обогнав представителей Белоруссии во главе с Сергеем Вязовичем («МАЗ-Спортавто»), которые финишировали пятыми на этом этапе. Экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» занимает третье место в общем зачете.

Среди внедорожников в классе Т1 пятую победу подряд одержали лидеры зачета Павел Андреев и Глеб Мокеев (Toyota, 2:28.04). Андрей Рудской и Дмитрий Карпов (G-Force) стали вторыми (+15.59), Александр Семенов и Дмитрий Охотников («ГАЗель») — третьими (+46.20).

В классе мотовездеходов Т3 первыми финишировали лидеры зачета Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am, 2:53.28), вторыми — Алексей Черкесов и Артем Шевелев (Can-Am, +1.45), третьими — Роман Русинов и Дмитрий Павлов (Can-Am, +4.05).

Восьмой этап ралли, длина спецучастка которого составит 338,97 км, пройдет 19 июля в монгольском Алтае.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.

Рената Валеева