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«Рубин» сыграет первый официальный матч в новом сезоне с «Ахматом» 20 июля

09:36, 20.07.2025

Встреча пройдет в Грозном

«Рубин» сыграет первый официальный матч в новом сезоне с «Ахматом» 20 июля
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» официально начнет новый сезон в РПЛ с матча с «Ахматом» 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Игра пройдет в Грозном в 20.30 по московскому времени.

Ранее лидер «Ахмата» Бернард Бериша покинул клуб на правах свободного агента за три дня до встречи с казанской командой.

В прошлом сезоне «Рубин» занял седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Дарья Сайфиева

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