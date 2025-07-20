«Рубин» сыграет первый официальный матч в новом сезоне с «Ахматом» 20 июля
Встреча пройдет в Грозном
«Рубин» официально начнет новый сезон в РПЛ с матча с «Ахматом» 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Игра пройдет в Грозном в 20.30 по московскому времени.
Ранее лидер «Ахмата» Бернард Бериша покинул клуб на правах свободного агента за три дня до встречи с казанской командой.
В прошлом сезоне «Рубин» занял седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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