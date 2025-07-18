Лидер «Ахмата» Бериша покинул клуб за три дня до матча с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Лидер «Ахмата» Бернард Бериша покинул клуб на правах свободного агента. Об этом сообщили в пресс-службе грозненцев.

Бериша выступал за «Ахмат» с 2017 года, за это время футболист провел 199 матчей, забил 28 голов и отдал 23 ассиста.

— Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат! — говорится в заявлении клуба.

«Ахмат» объявил об уходе Бериши за три дня до официального старта чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В 1-м туре грозненская команда сыграет дома против «Рубина», игра состоится 20 июля в 20.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин