Иран заявил, что может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Республика пригрозила начать обогащать уран выше уровня 60%, если санкционное давление на нее продолжится

Фото: Мария Зверева

Если санкционное давление на Иран продолжится, страна может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60%. Такое заявление сделал официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

— Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере, — цитирует его агентство Tasnim.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры с США продолжатся только в том случае, если Вашингтон будет согласен на взаимовыгодную и сбалансированную ядерную сделку.

Напомним, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Он подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Галия Гарифуллина