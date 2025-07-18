Росмолодежь: Россия обеспечена своим надежным мессенджером
Россия — мировой лидер в сфере цифровых технологий, отметил глава ведомства Григорий Гуров
Россия имеет свой собственный надежный и безопасный мессенджер. Об этом заявил ТАСС глава Росмолодежи Григорий Гуров.
— У нас собственная поисковая система, собственный мессенджер, самые удобные банковские приложения — можно с уверенностью сказать, что развитие технологий в России сильно опережает большинство стран мира. А главное — эти сервисы надежные и безопасные. Россия — мировой лидер в сфере цифровых технологий — отметил он.
Ранее в Госдуме отметили, что WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России. Мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
Telegram же намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении».
Справка
* принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории России.
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