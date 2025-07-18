Росмолодежь: Россия обеспечена своим надежным мессенджером

Россия — мировой лидер в сфере цифровых технологий, отметил глава ведомства Григорий Гуров

Фото: Мария Зверева

Россия имеет свой собственный надежный и безопасный мессенджер. Об этом заявил ТАСС глава Росмолодежи Григорий Гуров.

— У нас собственная поисковая система, собственный мессенджер, самые удобные банковские приложения — можно с уверенностью сказать, что развитие технологий в России сильно опережает большинство стран мира. А главное — эти сервисы надежные и безопасные. Россия — мировой лидер в сфере цифровых технологий — отметил он.

Ранее в Госдуме отметили, что WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России. Мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Telegram же намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении».

Дарья Сайфиева