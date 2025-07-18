В Госдуме WhatsApp* посоветовали готовиться к уходу из России

Мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения

WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат считает, что мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Что касается Telegram, Антон Горелкин отметил, что этот мессенджер вряд ли попадет под новые ограничения.

— Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, — отметил он.



Ранее сообщалось, что Telegram намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении».



Дарья Сайфиева