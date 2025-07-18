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В Госдуме WhatsApp* посоветовали готовиться к уходу из России

12:15, 18.07.2025

Мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения

В Госдуме WhatsApp* посоветовали готовиться к уходу из России
Фото: взято с приложения WhatsApp

WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат считает, что мессенджер с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, против которых разрабатывают ограничения. Ранее такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Что касается Telegram, Антон Горелкин отметил, что этот мессенджер вряд ли попадет под новые ограничения.

— Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Telegram намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении».

Дарья Сайфиева
Справка

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