Telegram начал регистрацию представительства в России

Telegram намерен создать филиал или открыть представительство в России в рамках выполнения закона «о приземлении». В настоящее время процесс находится в стадии согласования. Об этом свидетельствует запись в реестре Роскомнадзора, обратил внимание Hi-Tech Mail.

Сроки начала процесса согласования неизвестны.

Информация о намерении Telegram «приземлиться» появилась после заявления первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина на ПМЭФ 19 июня, о том, что Telegram не выполняет закон «о приземлении», обязывающий зарубежные фирмы открывать свои филиалы в России.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступивший в силу 1 января 2022 года, обязывает зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. За неисполнение закона предусмотрены различные санкции, включая запрет на рекламу, прием платежей и блокировку ресурса.

Некоторые компании, такие как Apple и Viber*, выполнили требования закона. С 17 августа 2022 года к Telegram применена мера понуждения — информирование пользователей о нарушении законодательства в России. Telegram уже выполнил два требования закона: зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместил на ресурсе электронную форму для обратной связи.

Рената Валеева