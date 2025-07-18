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На стройке ООО «Стройбарс» сотрудник погиб, упав под погрузчик

18:42, 18.07.2025

19-летний сотрудник упал с кабины транспортного средства и попал под колеса

На стройке ООО «Стройбарс» сотрудник погиб, упав под погрузчик
Фото: Максим Платонов

В Бугульме на территории ООО «Стройбарс» работник строительной компании скончался после наезда на него погрузчика. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

19-летний сотрудник упал с кабины транспортного средства и попал под его колеса.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

Дарья Сайфиева

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