Перевозки электричками Нижний Новгород — Казань выросли почти на 10%

Межрегиональными электропоездами по Горьковской железной дороге между двумя городами воспользовались более 206 тыс. человек

Фото: Руслан Ишмухаметов

Перевозки электричками Нижний Новгород — Казань в январе — июне 2025 года выросли почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Межрегиональными электропоездами, курсирующими по Горьковской железной дороге между двумя городами, воспользовались более 206 тыс. человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Электричка курсирует ежедневно. Время в пути — 5 часов 55 минут. Из столицы Приволжья она отправляется в 05.10 и 16.08. Обратно в Казань прибывает в 11.05 и 22.03 соответственно.

Из столицы Татарстана поезд отправляется в 05.25 и 15.54, а прибывает в Нижний Новгород в 11.20 и в 21.49.

Предусмотрены остановки на ст. Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

В Татарстане оплатить проезд в электричке теперь можно по геолокации пассажира через мобильное приложение «ПроТранспорт+».



Дарья Сайфиева