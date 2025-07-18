В Татарстане на ремонт дорог общего пользования направят свыше 817 млн рублей

Тендеры появились на портале госзакупок

В Татарстане на ремонт автодорог общего пользования планируют направить в общей сложности более 817 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.



Заказчиком ремонтных работ на сумму свыше 300 млн рублей выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Финансирование планируется из местных бюджетов Лениногорского, Буинского, Дрожжановского районов. Также на сайте госзакупок опубликован тендер на выполнение капремонта дорог, где заказчиком выступила ГКУ «Главтатдортранс» на 524 млн рублей.

Помимо обустройства дорог и ремонта дорожного покрытия, в рамках исполнения договора должно быть установлено барьерное и перильное ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофоры, разметки и искусственное освещение. Кроме того, в договор входит переустройство инженерных коммуникаций, озеленение, посадка деревьев и кустарников.

Дарья Сайфиева