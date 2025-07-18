Штаб экологической экспедиции Федора Конюхова расположится в Казани
Возглавит штаб его сын Оскар
Штаб экологической экспедиции российского путешественника Федора Конюхова дислоцируют в Казани. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Конюхов.
— Я думаю, что штаб будет находиться здесь, в Казани. В нем будут сидеть ученые, в том числе Академии наук Татарстана, — сказал он.
По словам Конюхова, традиционно, возглавит штаб его сын Оскар.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Федор Конюхов планирует создать музей и высадить деревья со всей России в Татарстане.
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