Штаб экологической экспедиции Федора Конюхова расположится в Казани

Возглавит штаб его сын Оскар

Фото: Динар Фатыхов

Штаб экологической экспедиции российского путешественника Федора Конюхова дислоцируют в Казани. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Конюхов.

— Я думаю, что штаб будет находиться здесь, в Казани. В нем будут сидеть ученые, в том числе Академии наук Татарстана, — сказал он.

По словам Конюхова, традиционно, возглавит штаб его сын Оскар.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Федор Конюхов планирует создать музей и высадить деревья со всей России в Татарстане.

Елизавета Пуншева