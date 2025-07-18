Федор Конюхов планирует создать музей и высадить деревья со всей России в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Российский путешественник Федор Конюхов намерен создать музей в Татарстане. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной старту уникальной международной экспедиции.

— Я проехал по Татарстану и увидел, как здесь красиво. Понял, что здесь есть где развернуться. Мы уже обсудили создание музея. Плот после завершения экспедиции будет там выставлен, — поделился своими планами Конюхов.

Кроме того, путешественник рассказал о масштабном экологическом проекте, который он планирует реализовать в Татарстане. Конюхов намерен высадить на обширной территории саженцы деревьев, собранные со всей России.

— Пусть они растут на проблемных землях — может быть, даже на месте бывшей свалки. Мне уже прислали саженцы из Якутии и других регионов, — добавил он.

Российский путешественник и писатель Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. Его лодка «Акрос» в ночь на 11 февраля 2025 года преодолела мыс Игольный в Южно-Африканской Республике и вышла в воды Индийского океана.

Рената Валеева