Федор Конюхов пересек Южную Атлантику на весельной лодке и установил исторический рекорд

Российский путешественник и писатель Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Фото: Екатерина Петрова

Российский путешественник и писатель Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. Его лодка «Акрос» в ночь на 11 февраля 2025 года преодолела мыс Игольный в Южно-Африканской Республике и вышла в воды Индийского океана. На это путешествие длиной около 4 тыс. морских миль у Конюхова ушло 68 дней. Маршрут пролегал через так называемые «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» широты, которые считаются одними из самых сложных и опасных для мореплавания.

Путешествие началось 5 декабря 2024 года в проливе Дрейка у берегов Южной Америки. Этот переход стал вторым этапом кругосветного маршрута Конюхова через Южный океан. Первый этап был завершен еще в 2019 году, когда он преодолел путь от Новой Зеландии до мыса Горн за 154 дня. В этом этапе Федор продолжил движение к мысу Люин в Австралии, до которого остается преодолеть еще около 4,2 тыс. морских миль. Общая продолжительность текущего перехода оценивается в 200 дней.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Лодка «Акрос», длиной 9 метров, была специально спроектирована британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Она оснащена современными навигационными приборами, средствами связи и каютой для отдыха с подогревом спального места. Перед началом экспедиции судно прошло модернизацию на верфи в ОАЭ.

Переход через Южную Атлантику на весельной лодке был не только физически сложным, но и требовал высочайшего уровня подготовки и выносливости. Лодка должна была выдерживать штормы и экстремальные погодные условия, а сам путешественник — справляться с изоляцией и отсутствием поддержки на протяжении всего пути.

Федор Конюхов — легендарная фигура в мире путешествий. За свою карьеру он совершил пять кругосветных плаваний, стал первым россиянином, покорившим высочайшие вершины всех семи континентов, и достиг Южного и Северного полюсов в одиночку. В его активе 27 мировых рекордов, включая пять рекордов Гиннесса. Среди других достижений Конюхова — успешный одиночный перелет вокруг света на воздушном шаре в 2016 году, во время которого путешественник установил два мировых рекорда.

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Екатерина Петрова