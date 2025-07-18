Движение трамваев на участке Большая Крыловка — М. Вахитова восстановлено
Движение трамваев на участке Большая Крыловка — М. Вахитова, которое было временно приостановлено из-за повреждения контактной сети, полностью восстановлено. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, что причиной остановки движения стало повреждение контактной сети неустановленным крупногабаритным транспортом, который скрылся с места происшествия.
В связи с инцидентом, движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7 было временно приостановлено на указанном участке. Другие трамваи, работающие на этих маршрутах, следовали по измененному маршруту через Ж/д вокзал, Халитова и петлю Короленко.
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