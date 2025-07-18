В Казани встали трамваи на участке Большая Крыловка — М. Вахитова

Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7

Фото: Максим Платонов

Движение трамваев на участке Большая Крыловка — М. Вахитова временно приостановлено из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Согласно информации предприятия, неустановленный крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть трамвая и скрылся с места происшествия.

В связи с инцидентом, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7 на указанном участке. Другие трамваи, работающие на этих маршрутах, следуют по измененному маршруту: через Ж/д вокзал, Халитова и петлю Короленко.

— На месте работают аварийные службы предприятия, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения, — сообщили в пресс-службе.



Рената Валеева