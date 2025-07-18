В Казани встали трамваи на участке Большая Крыловка — М. Вахитова
Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7
Движение трамваев на участке Большая Крыловка — М. Вахитова временно приостановлено из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Согласно информации предприятия, неустановленный крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть трамвая и скрылся с места происшествия.
В связи с инцидентом, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7 на указанном участке. Другие трамваи, работающие на этих маршрутах, следуют по измененному маршруту: через Ж/д вокзал, Халитова и петлю Короленко.
— На месте работают аварийные службы предприятия, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения, — сообщили в пресс-службе.
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