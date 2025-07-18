В Нижнекамске мошенники, представившись сотрудниками СМИ, обманули пенсионерку на 1,6 млн рублей

В Нижнекамске зафиксирован вопиющий случай мошенничества, в котором злоумышленники использовали образ представителей средств массовой информации для обмана пожилой женщины. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

В течение трех дней неизвестные лица, представляясь главным редактором газеты, звонили 75-летней жительнице Нижнекамска. Под предлогом предотвращения несанкционированных переводов денежных средств на нужды ВСУ и обеспечения ее личной безопасности мошенники убедили пенсионерку передать им все свои сбережения.

В результате преступных действий женщина лишилась более 1,6 млн рублей. Деньги были переданы через водителей такси, которые, не подозревая об обмане, получили пакеты с денежными средствами и доставили их неустановленным лицам в различных населенных пунктах Татарстана.

По словам потерпевшей, в первом пакете находилось 440 тысяч рублей, во втором — еще 700 тысяч рублей. Кроме того, мошенники перевели со счета пенсионерки еще 460 тысяч рублей.

Управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».



— Доставщикам рекомендуется сообщать в полицию, если они становятся свидетелями ситуации, когда пожилой человек передает деньги лицам, которые могут быть мошенниками. Это поможет предотвратить мошенничество и защитить пожилых людей от финансовых потерь, — сказано в сообщении.

МВД предупредило родителей о рисках, подстерегающих детей в онлайн-играх.

Рената Валеева