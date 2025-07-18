Владимир Путин выразил соболезнования Ираку в связи с трагедией в Эль-Куте

Президент России Владимир Путин направил руководству Ирака телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическим пожаром в торговом центре, расположенном в городе Эль-Кут восточной части страны. Об этом сообщает посольство России в Багдаде.

— Российский президент Владимир Путин направил своему иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в Эль-Куте, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В иракском городе Эль-Кут (провинция Васит) в среду вечером произошел крупный пожар в торговом центре, унесший жизни 63 человек. Еще 40 пострадали, тогда как пожарные спасли 45 человек. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный траур и посетил место происшествия. Создана специальная комиссия для выяснения причин возгорания в пятиэтажном ТЦ, который был открыт всего неделю назад.

Рената Валеева