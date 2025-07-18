Минниханов призвал депутатов и сенаторов от Татарстана к слаженной работе в условиях СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от Татарстана. Об этом сообщила его пресс-служба.

Он поблагодарил их за вклад в принятие важных для республики решений, отметив, в частности, создание новой ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе, содействие в реализации инфраструктурных проектов в Менделеевске и привлечение федеральных средств.

Раис республики подчеркнул, что текущая обстановка, связанная со СВО и международной напряженностью, требует слаженности действий для реализации намеченных планов, нацпроектов и госпрограмм, а также обеспечения исполнения социальных обязательств.

— Наша задача — максимально поддержать военнослужащих, от которых сегодня зависят безопасность граждан и будущее страны. Особую важность эта работа приобретает в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Приоритетом с первых дней СВО остается поддержка членов семей бойцов — ежегодно расширяется перечень мер и их охват, — заявил Минниханов.

В ходе встречи было акцентировано внимание на необходимости постоянного взаимодействия с жителями, оперативного реагирования на их обращения и решения проблем. Раис также призвал уделять особое внимание работе с предприятиями республики, помогая им в привлечении федеральной поддержки для развития местных производств.



Напомним, в республике функционируют 18 рабочих групп, возглавляемых курирующими депутатами, с целью привлечения федеральных средств, продвижения законодательных инициатив и реализации наказов граждан.

Рената Валеева