Глава Комитета Госдумы по контролю о блокировке Telegram: «Не считаю правильным ломать то, что работает»

В ряде случаев ограничения должны включаться, это не значит, что «нужно взять и уничтожить всю площадку», заявил Олег Морозов

Фото: Мария Зверева

Глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов не поддерживает блокировку Telegram. Об этом он рассказал во время брифинга на площадке «Точки выбора» в Казани.

— Я не считаю правильным ломать то, что работает. Telegram — это очень важная и востребованная площадка сегодня, — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом мессенджер Max, по словам Олега Морозова, будет иметь ряд преимуществ перед другими сервисами, в том числе защищенность и «многовекторность использования».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения для пользователей связаны лишь с двумя факторами, добавил спикер.

— Первый — безопасность каждого гражданина. Только если безопасность по каким-то причинам не обеспечивается, включаются альтернативы и соответствующие замещения. Второй — чтобы этот канал не был способом проникновения, так сказать, враждебных инструментариев на нашу площадку, когда вербуются граждане, а мы не можем это контролировать, когда случается какая-то незаконная деятельность, в том числе поддержка террористов. Вот здесь ограничения должны обязательно включаться, без этого невозможно. Но это не значит, что ради этого нужно взять и уничтожить всю площадку. Я таких поползновений, таких мыслей не слышал, не знаю, — сообщил глава Комитета Госдумы по контролю.

Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сегодня заявил, что WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России. А Telegram вряд ли попадет под новые ограничения, добавил он.

Галия Гарифуллина