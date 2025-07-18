Глава Комитета Госдумы по контролю о блокировке Telegram: «Не считаю правильным ломать то, что работает»
В ряде случаев ограничения должны включаться, это не значит, что «нужно взять и уничтожить всю площадку», заявил Олег Морозов
Глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов не поддерживает блокировку Telegram. Об этом он рассказал во время брифинга на площадке «Точки выбора» в Казани.
— Я не считаю правильным ломать то, что работает. Telegram — это очень важная и востребованная площадка сегодня, — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом мессенджер Max, по словам Олега Морозова, будет иметь ряд преимуществ перед другими сервисами, в том числе защищенность и «многовекторность использования».
Ограничения для пользователей связаны лишь с двумя факторами, добавил спикер.
— Первый — безопасность каждого гражданина. Только если безопасность по каким-то причинам не обеспечивается, включаются альтернативы и соответствующие замещения. Второй — чтобы этот канал не был способом проникновения, так сказать, враждебных инструментариев на нашу площадку, когда вербуются граждане, а мы не можем это контролировать, когда случается какая-то незаконная деятельность, в том числе поддержка террористов. Вот здесь ограничения должны обязательно включаться, без этого невозможно. Но это не значит, что ради этого нужно взять и уничтожить всю площадку. Я таких поползновений, таких мыслей не слышал, не знаю, — сообщил глава Комитета Госдумы по контролю.
Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сегодня заявил, что WhatsApp* нужно готовиться к уходу из России. А Telegram вряд ли попадет под новые ограничения, добавил он.
Справка
* принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории России.
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