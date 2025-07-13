Казахстан стал крупнейшим импортером российского шоколада

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В первые четыре месяца 2025 года Казахстан стал главным покупателем российского шоколада, закупив продукцию на сумму $78,3 млн. Следом за ним идут Азербайджан с $23,4 млн и Узбекистан с $21,4 млн, сообщает РИА «Новости».

В числе крупных импортеров также оказались Киргизия ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн). Китай занял шестое место с импортом на $7,4 млн, а Армения, Сербия и Молдавия также вошли в топ-10.

Интерес к российскому шоколаду значительно возрос у Болгарии, где импорт увеличился в 4,1 раза, а также у Саудовской Аравии и Казахстана, где рост составил 1,3 раза. Всего за первые четыре месяца Россия экспортировала шоколада на сумму не менее $170,7 млн, что свидетельствует о стабильном спросе на эту продукцию.

Напомним, что по итогам первых четырех месяцев 2024 года Германия, Италия и Бельгия стали крупнейшими поставщиками шоколада в Россию, суммарно экспортировав продукцию на сумму более $133 млн.



Анастасия Фартыгина