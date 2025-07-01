В Татарстане увеличили количество бюджетных мест в вузах на 4,5%
В 2025 году в Татарстане выделено более 23,1 тыс. бюджетных мест в 45 вузах, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. В 2024 году было 22 тыс. мест, а в 2023 — 21,1 тысячи. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабмине региона.
По словам Хадиуллина, около 60% всех бюджетных мест сосредоточено в трех крупнейших университетах:
- Казанском федеральном университете;
- Казанском национальном исследовательском технологическом университете;
- Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева-КАИ.
Прием документов от абитуриентов завершится 25 июля.
Напомним, что Татарстан вошел в тройку лидеров по приему студентов в вузы.
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