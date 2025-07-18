Выдача кредиток в Татарстане сократилась сильнее, чем в большинстве регионов

Фото: Артем Дергунов

Татарстан продемонстрировал одну из самых существенных отрицательных динамик в России по выдаче новых кредитных карт во втором квартале 2025 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитных карт в регионе сократилось на 8,6% по сравнению с первым кварталом этого года. Об этом пишет ТАСС.

Во втором квартале 2025 года в России было выдано 3,2 млн новых кредитных карт, что на 1,8% меньше, чем в первом квартале (3,26 млн). Это самый низкий квартальный показатель за последний год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача новых кредитных карт сократилась на 53,6%.

Среди 20 регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт, наиболее заметное сокращение, помимо Татарстана, зафиксировано в Москве (минус 2,2%), Башкортостане (минус 4,7%), Воронежской (минус 4,5%) и Нижегородской (минус 4,5%) областях.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В то же время в ряде регионов наблюдался рост выдачи кредитных карт, в частности в Кемеровской и Тюменской областях, Пермском и Красноярском краях, а также в Новосибирской области.

Лидерами по общему количеству выданных кредитных карт во втором квартале 2025 года стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает общее снижение выдачи кредитных карт с жесткой денежно-кредитной политикой, направленной на охлаждение кредитного рынка, включая ограничения по показателю долговой нагрузки (ПДН). В настоящее время банки отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей и ПДН не более 50%.

Просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам достигла беспрецедентного за последние шесть лет уровня в 1,5 трлн рублей.



Рената Валеева