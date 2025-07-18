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Российские ПВО перехватили 73 беспилотника над девятью регионами и акваториями морей

08:04, 18.07.2025
Российские ПВО перехватили 73 беспилотника над девятью регионами и акваториями морей
Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 73 БПЛА над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Брянской и Орловской областей:

  • 31 БПЛА уничтожен над территорией Брянской области;
  • 17 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области;
  • 10 БПЛА уничтожено над территорией Московского региона, включая три, направлявшихся к Москве;
  • 4 БПЛА уничтожены над территорией Крыма;
  • 3 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря;
  • по 2 БПЛА уничтожены над территорией Смоленской и Нижегородской областей;
  • по 1 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Калужской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря.

Минобороны отмечает, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки атак с использованием беспилотников на объекты в приграничных и центральных регионах России, однако большинство дронов успешно перехватываются и уничтожаются системами ПВО.

За ночь с 16 на 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Рената Валеева

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