Российские ПВО перехватили 73 беспилотника над девятью регионами и акваториями морей

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 73 БПЛА над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Брянской и Орловской областей:

31 БПЛА уничтожен над территорией Брянской области;

17 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области;

10 БПЛА уничтожено над территорией Московского региона, включая три, направлявшихся к Москве;

4 БПЛА уничтожены над территорией Крыма;

3 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря;

по 2 БПЛА уничтожены над территорией Смоленской и Нижегородской областей;

по 1 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Калужской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря.

Минобороны отмечает, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки атак с использованием беспилотников на объекты в приграничных и центральных регионах России, однако большинство дронов успешно перехватываются и уничтожаются системами ПВО.

За ночь с 16 на 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Рената Валеева