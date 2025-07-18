В Татарстане 18 июля введен режим «Беспилотная опасность»

Днем ранее ограничения вводили дважды за сутки

На территории Татарстана объявлен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, ограничения действуют с 04:34.

Информации об ограничениях на прием или выпуск самолетов в аэропортах республики со стороны Росавиации не поступало.

Напомним, что днем ранее, 17 июля, режим беспилотной опасности вводился дважды за сутки. Впервые об этом сообщило МЧС в 05:06, спустя шесть часов его сняли. Второй раз за сутки он начал действовать в 19:52 и продлился до 21:28.

Дмитрий Зайцев