Новости общества

11:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 18 июля введен режим «Беспилотная опасность»

06:19, 18.07.2025

Днем ранее ограничения вводили дважды за сутки

На территории Татарстана объявлен режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, ограничения действуют с 04:34.

Информации об ограничениях на прием или выпуск самолетов в аэропортах республики со стороны Росавиации не поступало.

Напомним, что днем ранее, 17 июля, режим беспилотной опасности вводился дважды за сутки. Впервые об этом сообщило МЧС в 05:06, спустя шесть часов его сняли. Второй раз за сутки он начал действовать в 19:52 и продлился до 21:28.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также