В Татарстане второй раз за день сняли режим беспилотной опасности

Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11.12

Фото: предоставлено МЧС России

На территории Татарстана второй раз за сутки снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05:06. Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11:12. Затем он был вновь введен в 19:52.

Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.





Дарья Сайфиева