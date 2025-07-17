В Татарстане второй раз за день сняли режим беспилотной опасности
Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11.12
На территории Татарстана второй раз за сутки снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05:06. Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11:12. Затем он был вновь введен в 19:52.
Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.
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