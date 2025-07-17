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В Татарстане второй раз за день сняли режим беспилотной опасности

21:35, 17.07.2025

Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11.12

В Татарстане второй раз за день сняли режим беспилотной опасности
Фото: предоставлено МЧС России

На территории Татарстана второй раз за сутки снят режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.

Сообщение о введении ограничений ранее было опубликовано в 05:06. Первый раз режим беспилотной опасности был снят в 11:12. Затем он был вновь введен в 19:52.

Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.

Дарья Сайфиева

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