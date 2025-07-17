В Татарстане паспорта готовности к отопительному периоду есть только у 9% многоквартирных домов

Такие данные озвучили на заседании республиканского штаба по подготовке к предстоящем отопительному сезону

В Татарстане паспорта готовности к отопительному периоду имеются лишь у 1 685 многоквартирных домов из 18 078, или у 9% от общего числа. Такие данные озвучили на заседании республиканского штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

— В 24 муниципальных образованиях ни один многоквартирный дом не получил паспорт готовности, — заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин подчеркнул, что документы должны быть получены к 15 сентября.

— Особое внимание нужно обратить на социальную сферу, это прежде всего школы и детские сады, а также учреждения здравоохранения. Необходимо усилить контроль за подготовкой ведомственных объектов социальной сферы, жилищных объектов после капитального ремонта, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно данным, внесенным районами Татарстана в систему «Мониторинг жилищного фонда», к отопительному периоду готовы 1 616 котельных, или 53% от общего числа. Что касается объектов образования, к холодам готовы 1 811 из них, или 57%. Полностью завершили эту работу в Кукморском районе. В сфере здравоохранения готовы 1 089 объектов — 57,7%. 100%-ный показатель достигнут в Заинском, Кукморском и Менделеевском районах. Готовность объектов культуры равна 56%, социальной защиты — 48%, спорта — 53%.



Напомним, часть УК и ведомств Казани показали почти «нулевую готовность» к запуску тепла осенью. Самый низкий показатель был зафиксирован в КирМосе — 25,7%.

Галия Гарифуллина