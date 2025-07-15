Омбудсмен Татарстана поддержала идею запрета коммерческого суррогатного материнства

Запрет суррогатного материнства на коммерческой основе мог бы значительно снизить число махинаций и случаев манипуляции детьми, считает омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Свое мнение она высказала в беседе с НСН, комментируя предложение председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной.

Останина ранее заявила о необходимости запрета коммерческого суррогатного материнства, аргументируя это недопустимостью торговли людьми в России.

Волынец отметила сложность и неоднозначность этого вопроса, подчеркнув, что действующее законодательство зачастую лучше защищает права суррогатной матери, чем биологических родителей.

— У нас есть очень серьезные правовые моменты, которые не гарантируют биологическим родителям, что ребенок останется с ними. Если суррогатная мать решила ребенка оставить, несмотря на то, что биологический материал использован не ее, то закон на ее стороне, — пояснила Волынец. Она также отметила участившиеся случаи шантажа со стороны суррогатных матерей, требующих увеличения оплаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Омбудсмен выразила уверенность, что исключение коммерческой составляющей из суррогатного материнства позволит избежать многих злоупотреблений.

— Поэтому, если убрать коммерческую составляющую из суррогатного материнства, то, конечно, не будет вот этих вопиющих случаев, когда шантажируют ребенком. По крайней мере говорить о торговле детьми будет нельзя, — заявила она.

При этом Волынец признала, что возможны и «серые схемы», однако подчеркнула, что подобные действия будут являться уголовным преступлением. Она также отметила рост числа бесплодных пар в России, для которых суррогатное материнство является единственным способом стать родителями.

Ранее Волынец поддержала возобновление системы воспитания девочек, основанной на принципах, которые использовались в институте благородных девиц.

Рената Валеева