В Татарстане в два раза увеличилось количество природных возгораний

За летний период в республике зафиксировали 338 таких случаев

Фото: Реальное время

С начала летнего сезона в Татарстане произошло 338 возгораний. Это в два раза превышает показатели прошлого года, сообщил первый замминистра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

По состоянию на 17 июля «Лесопожарный центр» зарегистрировал 472 термические точки, доложил он.

— В предстоящие выходные дни прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим необходимо усилить мониторинг пожароопасной обстановки, — подчеркнул докладчик.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава Минлесхоза Равиль Кузюров поручил руководителям подведомственных учреждений обеспечить оперативное реагирование на сообщения о возгораниях.

— Также следует усилить работу с лицами, владеющими или пользующимися территорией, прилегающей к лесу, о необходимости ее очистки либо отделении противопожарной минерализованной полосой, — сказал он.

Напомним, Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4 класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля 2025 года. В связи с этим населению рекомендуется ограничить посещение лесов. Категорически запрещается разведение костров, использование открытого огня, выжигание сухой травы на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Елизавета Пуншева