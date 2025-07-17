Госдума приняла закон о переходном периоде для новых правил маркировки органических продуктов

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Госдума приняла закон о введении переходного периода для новых правил маркировки органических продуктов во втором и третьем чтениях. Производители временно не будут обязаны подтверждать соответствия требованиям, чтобы использовать обозначения «эко», «био» и т. п., передает РИА «Новости».

Согласно документу, описывать свою продукцию словами «биодинамическая», «биологическая», «экологическая» и тому подобными без подтверждения ее соответствия требованиям, предъявляемым к производству органической продукции, компании смогут до 1 января 2035 года. Это также касается обозначений «эко» и «био».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За время переходного периода производителям предстоит перейти на выпуск органической продукции в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями или исключить эти слова из товарных знаков.

Галия Гарифуллина