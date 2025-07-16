В Госдуме заявили, что россияне смогут законно пользоваться VPN

Фото: Динар Фатыхов

Россияне смогут свободно использовать VPN для законных целей, однако использование этих сервисов для преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил Антон Горелкин, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике, в своем телеграм-канале.

Недавно конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, касающиеся использования VPN. Теперь за рекламу VPN и подобных средств, которые обеспечивают доступ к запрещенным сайтам, будут вводиться штрафы: от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей — для юрлиц. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей за несоблюдение предписаний Роскомнадзора владельцами VPN-устройств.

Горелкин подчеркнул: «Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством».



Анастасия Фартыгина