Экспорт агропродукции из Татарстана в Китай снизился

При этом поставки гороха выросли в 17,5 раза

С начала 2025 года по 16 июля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Татарстана в Китай составил $12,6 млн. Как сообщили «РБК-Татарстан» в пресс-службе Минсельхоза Татарстана, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда экспорт достиг $19 миллионов.

Несмотря на общее снижение, в структуре экспорта произошли значительные изменения. Наибольшую долю занял горох, экспорт которого вырос в 17,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил $3,5 млн. Также значимым экспортным товаром стало рапсовое масло, поставки которого оцениваются в $3 млн. Подсолнечное масло и семена льна экспортированы в КНР на $2,3 млн по каждой категории.

В 2024 году экспорт агропромышленной продукции из Татарстана в Китай составил $41 млн, в то время как годом ранее этот показатель был $66,3 млн. Наибольшую долю занимали подсолнечное и рапсовое масло.

Реальное время / realnoevremya.ru

Импорт агропродукции из Китая в Татарстан в 2024 году составил $7 млн и включал томаты, кондитерские изделия, овощи, фрукты и орехи.

В министерстве сообщили, что по итогам 2025 года планируется экспортировать продукцию на $466,8 млн. В 2024 году экспорт продукции АПК за пределы региона составил $460 миллионов.

Татарстан укрепит свои позиции как поставщик льна на китайский рынок. В текущем году регион значительно увеличил площади посева льна, планируя произвести около 30 тыс. тонн продукции.

Рената Валеева